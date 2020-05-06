Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минздрав: C 11 мая мы меняем условия карантина в Украине

Комментариев: 1
В МОЗ рассказали, что изменится после 11 мая.
В МОЗ анонсировали ослабление карантина
В МОЗ анонсировали ослабление карантина
EPA/UPG

С 11 мая в Украине изменятся условия карантина. Разрешаются прогулки в парках, зонах отдыха, начнут работать учреждения мелкой торговли, которые торгуют непродовольственными товарами, кроме зон питания и детских зон в ТРЦ. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге. 

Читай также: Под Львовом зафиксировали антирекорд по коронавирусу

“Начиная с 11 мая мы меняем условия карантина на территории страны. Каких изменений оно будет касаться? Мы делаем смягчения по сравнению с тем, что у нас есть на сегодня“, - заявил Степанов.

По его словам, также начнут работать кафе на вынос, летние площадки и рестораны под открытым небом. Степанов добавил, что на спортбазах разрешат тренировки спортивных команд.

Начнут работать салоны красоты. Но этот перечень может работать исключительно при условии соблюдения карантина: соблюдение дистанции, масочного режима и других мер, - отметил он.

Смотреть с 9:10 минуты

Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Украине продлят и после 22 мая. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, по его прогнозу, карантина в Украине будет продлен и после 22 мая в связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Читай также: Мрия сегодня доставит очередной гуманитарный груз из Китая

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Степанов, МОЗ, Карантин, Меры, Минздрав
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    06.05.2020, 11:16
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Бред какой-то. Эту херню, что на фото, вообще запретить надо. Где они руки моют? Куда в туалет ходят? Куда отходы сливают? Где у них чистая рабочая одежда? Вот им работать разрешат. И салонам красоты. А стоматологиям - нет.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь