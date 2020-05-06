Минздрав: C 11 мая мы меняем условия карантина в Украине

В МОЗ рассказали, что изменится после 11 мая.

С 11 мая в Украине изменятся условия карантина. Разрешаются прогулки в парках, зонах отдыха, начнут работать учреждения мелкой торговли, которые торгуют непродовольственными товарами, кроме зон питания и детских зон в ТРЦ. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге.

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“Начиная с 11 мая мы меняем условия карантина на территории страны. Каких изменений оно будет касаться? Мы делаем смягчения по сравнению с тем, что у нас есть на сегодня“, - заявил Степанов.

По его словам, также начнут работать кафе на вынос, летние площадки и рестораны под открытым небом. Степанов добавил, что на спортбазах разрешат тренировки спортивных команд.

Начнут работать салоны красоты. Но этот перечень может работать исключительно при условии соблюдения карантина: соблюдение дистанции, масочного режима и других мер, - отметил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Украине продлят и после 22 мая. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, по его прогнозу, карантина в Украине будет продлен и после 22 мая в связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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