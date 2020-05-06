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В Украине 13 184 случая коронавируса: обновленные данные Минздрава

Комментариев: 3
За сутки заразились 487 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 472 случая;
  • Волынская область - 359 случаев;
  • Днепропетровская область - 568 случаев;
  • Донецкая область - 85 случаев;
  • Житомирская область - 456 случаев;
  • Закарпатская область - 572 случая;
  • Запорожская область - 298 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1037 случаев;
  • Кировоградская область - 402 случая;
  • г. Киев - 1651 случай;
  • Киевская область - 891 случай;
  • Львовская область - 553 случая;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 165 случаев;
  • Одесская область - 505 случаев;
  • Полтавская область - 232 случая;
  • Ровенская область - 787 случаев;
  • Сумская область - 130 случаев;
  • Тернопольская область - 935 случаев;
  • Харьковская область - 403 случая;
  • Херсонская область - 143 случая;
  • Хмельницкая область - 134 случая;
  • Черновицкая область - 1985 случаев;
  • Черкасская область - 314 случаев;
  • Черниговская область - 65 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, число умерших от COVID-19 превысило 257 тысяч. Количество вылечившихся в мире приближается к 1,2 миллионам. Всего в мире 3 663 911 инфицированных.

 

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Теги: коронавирус, Украина, Минздрав
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Комментариев (3)
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traktor23    06.05.2020, 10:13
Оценка:  -20
traktor23
ЧТо за туфта? Хожу по Франу- нет никаких зараженных, инфекционка на Жовтневий полупустая.Нет вируса!
traktor23    06.05.2020, 10:17
Оценка:  -21
traktor23
По улицам люди во многом без намордников, мера и власть прибить хотят за отсутствие транспорта. Я сам раны получил стирая ноги в кровь пытаясь добраться до работы за 15 км! Что б ты сдох укр уряд!
Ribikip    06.05.2020, 11:18
Оценка:  0
Ribikip
Из 300заболевших в вашем городе в больнице лежит 2-3 человека, остальные на ногах переносят его,
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