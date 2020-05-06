В Украине 13 184 случая коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 472 случая;
- Волынская область - 359 случаев;
- Днепропетровская область - 568 случаев;
- Донецкая область - 85 случаев;
- Житомирская область - 456 случаев;
- Закарпатская область - 572 случая;
- Запорожская область - 298 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1037 случаев;
- Кировоградская область - 402 случая;
- г. Киев - 1651 случай;
- Киевская область - 891 случай;
- Львовская область - 553 случая;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 165 случаев;
- Одесская область - 505 случаев;
- Полтавская область - 232 случая;
- Ровенская область - 787 случаев;
- Сумская область - 130 случаев;
- Тернопольская область - 935 случаев;
- Харьковская область - 403 случая;
- Херсонская область - 143 случая;
- Хмельницкая область - 134 случая;
- Черновицкая область - 1985 случаев;
- Черкасская область - 314 случаев;
- Черниговская область - 65 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, число умерших от COVID-19 превысило 257 тысяч. Количество вылечившихся в мире приближается к 1,2 миллионам. Всего в мире 3 663 911 инфицированных.
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