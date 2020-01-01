Пожары в Чернобыле локализированы: детали

В ГСЧС отчитались о ситуации в Чернобыле.

Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения на данный момент локализированы.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД в Телеграм.

По состоянию на 7.00 6 мая на территории Киевской области продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. По данным ГСЧС, радиационный фон по городу Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

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Также в ведомстве рассказали, что, по состоянию на 7.00 6 мая пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов Житомирской области также локализованы. Оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины.

Напомним, в Киеве воздух очистился, но не по всем параметрам. В воздухе снизилось количество диоксида азота, диоксида серы и взвешенных веществ, но некоторые другие показатели не изменились.

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