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Коронавирус в армии: Заразился еще один военнослужащий

Комментариев: 1
Всего коронавирусом инфицировано 30 военных.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

По данным на 6 мая в Вооруженных силах Украины выявили 30 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. За сутки зафиксировали один новый случай. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ. 

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“По состоянию на 07:00 6 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 30 человек. Также за период пандемии выздоровели 49 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 257 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 97 человек“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 13 184 случая коронавируса. За сутки заразились 487 человек.

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Теги: Армия, Коронавирус, Эпидемия, Пандемия, ВСУ
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Комментариев (1)
МонШер    06.05.2020, 11:01
Оценка:  0
МонШер
А сколько сделали тестов? Опасность в том, что 30 случаев - это ВЫЯВЛЕНО. А чсколько ребят ИНФИЦИРОВАНО - пока неизвестно.
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