Степанов рассказал, как будут проходить выплаты медработникам

Минздрав взял под контроль все выплаты борющимся с эпидемией медикам.

Министерство здравоохранения взяло под контроль выплату 300%-ной доплаты медицинским работникам, которые борются с эпидемией COVID-19. Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил вовремя онлайн-брифинга.

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"Относительно выплат за март: 2 апреля я подписал приказ о выплате, после чего все средства были перечислены на места. Они были перечислены в середине апреля… Вчера в связи с многочисленными сигналами из регионов я провел селектор с заместителями глав облгосадминистраций и руководителями департаментов здравоохранения. Я был шокирован набором их отговорок, почему они не перечислили в полном объеме, а за отработанное время", - отметил министр.



Степанов также рассказал, что в ближайшее время медицинским работникам будет выплачена 300%-ная доплата за март.



"С 1 апреля зарплата вложена в тариф COVID-19: туда входит стоимость лечения, 300% зарплаты медработников. Мы заложили все эти условия в отдельный нормативный акт – постановление Кабмина от 24 апреля. Я уверен, что Национальная служба здоровья на протяжении одного-двух дней заключит все договоры и в ближайшее время перечислят все средства", - добавил глава МОЗ.





Напомним, Минздрав готовит изменения в определенные нормативные акты.

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