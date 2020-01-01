Область поставила антирекорд по количеству инфицированных COVID-19.

Днепропетровская область стала лидером по числу зараженных за сутки EPA/UPG

Днепропетровская область стала лидером антирейтинга украинских регионов по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки там было зафиксировали 90 случаев инфицирования людей. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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Наибольший прирост зараженных наблюдается в следующих регионах:

Днепропетровская область - 90 случаев,

Киев - 68 случаев,

Львовская область - 39 случаев,

Черновицкая область - 37 случаев.

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Напомним, ранее под Львовом зафиксировали антирекорд по коронавирусу. За сутки коронавирусом заразились почти 40 человек.

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