В Кабмине рассказали, сколько денег потратили на борьбу с пандемией
С 1 марта по 29 апреля включительно из бюджетов всех уровней Украины было выделено 1,8 млрд гривен на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
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455 миллионов было выделено из государственного бюджета, 1 349 миллионов из местных бюджетов.
Всего в бюджете зарегистрирована сумма в 2 398 миллионов гривен обязательств по всем закупкам товаров и оплате услуг для борьбы с эпидемией: 512 миллионов из государственного бюджета, и 1 886 млн местных бюджетов.
Напомним, Степанов рассказал, как будут проходить выплаты медработникам.
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