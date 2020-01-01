В Кабмине рассказали, сколько денег потратили на борьбу с пандемией

Минфин проводит постоянный мониторинг расходов бюджета на приобретение товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом.

С 1 марта по 29 апреля включительно из бюджетов всех уровней Украины было выделено 1,8 млрд гривен на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

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455 миллионов было выделено из государственного бюджета, 1 349 миллионов из местных бюджетов.



Всего в бюджете зарегистрирована сумма в 2 398 миллионов гривен обязательств по всем закупкам товаров и оплате услуг для борьбы с эпидемией: 512 миллионов из государственного бюджета, и 1 886 млн местных бюджетов.

Напомним, Степанов рассказал, как будут проходить выплаты медработникам.

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