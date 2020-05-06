Самолет Мрия доставил очередной медгруз из Китая

Самолет приземлился в Украине.

Самолет Ан-225 “Мрия” доставил еще одну партию медицинского груза из Китая. Этот груз оплачивал НАК “Нафтогаз Украины”.

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Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

По предварительной информации, доставке 111,5 тонны гуманитарного груза способствовал Офис президента и Министерство здравоохранения.

К слову, это вторая доставка за счет “Нафтогаза”. Первый борт с медгрузом за счет компании прибыл в Украину 4 мая. Тогда груз в 31,5 тонны доставил самолет Ан-22 “Антей”.

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По данным Нафтогаза, два самолета вместе доставили 500 000 защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов. Весь груз будет пропорционально распределен между больницами Украины, которые борются с коронавирусом.

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что груз обошелся в около 500 млн гривен.

Суммарно вся партия из КНР стоит примерно полмиллиарда гривен, чуть меньше. Цена одного костюма - $ 15, - сказал он.

Напомним, в онлайн-школе Мрию назвали космическим самолетом. Самолет-гигант Ан-225 на онлайн-уроке "превратился" в космический военный аппарат.

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