Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Самолет Мрия доставил очередной медгруз из Китая

Комментариев: 2
Самолет приземлился в Украине.
Самолет Мрия привез груз из Китая
Самолет Мрия привез груз из Китая
ОП

Самолет Ан-225 “Мрия” доставил еще одну партию медицинского груза из Китая. Этот груз оплачивал НАК “Нафтогаз Украины”.

Читай также: Бизнес "скинулся" на борьбу с коронавирусом - ОП

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

По предварительной информации, доставке 111,5 тонны гуманитарного груза способствовал Офис президента и Министерство здравоохранения.

К слову, это вторая доставка за счет “Нафтогаза”. Первый борт с медгрузом за счет компании прибыл в Украину 4 мая. Тогда груз в 31,5 тонны доставил самолет Ан-22 “Антей”.

Читай также: Мрию с медтоварами из Китая оплатил бизнес - ОП

По данным Нафтогаза, два самолета вместе доставили 500 000 защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов. Весь груз будет пропорционально распределен между больницами Украины, которые борются с коронавирусом.

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что груз обошелся в около 500 млн гривен. 

Суммарно вся партия из КНР стоит примерно полмиллиарда гривен, чуть меньше. Цена одного костюма - $ 15, - сказал он.

Напомним, в онлайн-школе Мрию назвали космическим самолетом. Самолет-гигант Ан-225 на онлайн-уроке "превратился" в космический военный аппарат.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Мрия, медгруз, Китай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Noblesse_obliger    06.05.2020, 12:20
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Снова Эпицентр затарился,а где же Бубочка???
Путин-Xyйло    06.05.2020, 11:42
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Сценарий неудачный, оператор халтурщик. Переснять
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь