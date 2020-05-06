Под Николаевом подростка убила молния

Спасатели просят граждан серьезно относиться к грозе и соблюдать меры предосторожности.

В Николаевской области 5 мая от удара молнии погиб подросток. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

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Происшествие случилось около 19:46 на открытой территории за селом Тетяновка Новосевастопольского сельского совета Березнеговатского района.

На место прибыла оперативная группа районного отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи, дежурный врач которой констатировал смерть подростка 2005 года рождения.

Спасатели просят граждан, соблюдать меры безопасности во время грозы, в частности отключать мобильный телефон.

Напомним, под Винницей велосипедист утонул в грязи на дороге. Мужчину смыло потоком жидкого ила во время ливня.

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