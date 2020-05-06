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Полиция окружила штаб "Руху Опору Капитуляции" в Днепре

Комментариев: 2
Со здания штаба сорвали символику.
Здание штаба в Днепре
Здание штаба в Днепре
dniprograd.org/

С утра 6 мая полиция прибыла  к зданию штаба “Руху Опору Капітуляції“ в Днепре . Правоохранители окружили здание, и начали заклеивать часть символики организации. Об этом информирует Mediaprostir.

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“В данный момент символику штаба “Руху Опору Капітуляції“ заклеивают информацией о том, что якобы в этом помещении находится штаб по борьбе с Covid-19. Это происходит несмотря на то, что здание официально находится в аренде, и к тому же - по состоянию на сейчас - является опечатанным“, - сообщили в организации.

Представители областного совета Днепропетровщины совместно с полицией вывесили на здании символику волонтеров “Красного Креста“.

“Просто сейчас полиция с представителями облсовета совершают преступление - против Украины, став на сторону капитулянтов и коллаборационистов, уничтожает лозунги против капитуляции, имущество общественной организации, которая является законным арендатором этого здания. Они вернулись, темные, лишь подкрашенные в зеленый, времена Януковича. Это атака не только на # РОК, это атака на Украину “, - прокомментировал ситуацию экс-нардеп Андрей Денисенко.

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Комментариев (2)
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ndelliopoo    06.05.2020, 12:19
Оценка:  -23
ndelliopoo
Истинные враги Украины всегда громче всех верещат что они борятся с"антиукраинскими силами","капитуляцией&q uot; и т.п.
МонШер    06.05.2020, 12:19
Оценка:  0
МонШер
Помните Стругацких "Там, где правит Серость к власти приходят Черные"?. Нельзя позволить возврата во времена Янека, потому что их сменят времена Путина. Как это можно остановить?
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