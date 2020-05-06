Полиция окружила штаб "Руху Опору Капитуляции" в Днепре
С утра 6 мая полиция прибыла к зданию штаба “Руху Опору Капітуляції“ в Днепре . Правоохранители окружили здание, и начали заклеивать часть символики организации. Об этом информирует Mediaprostir.
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“В данный момент символику штаба “Руху Опору Капітуляції“ заклеивают информацией о том, что якобы в этом помещении находится штаб по борьбе с Covid-19. Это происходит несмотря на то, что здание официально находится в аренде, и к тому же - по состоянию на сейчас - является опечатанным“, - сообщили в организации.
Представители областного совета Днепропетровщины совместно с полицией вывесили на здании символику волонтеров “Красного Креста“.
“Просто сейчас полиция с представителями облсовета совершают преступление - против Украины, став на сторону капитулянтов и коллаборационистов, уничтожает лозунги против капитуляции, имущество общественной организации, которая является законным арендатором этого здания. Они вернулись, темные, лишь подкрашенные в зеленый, времена Януковича. Это атака не только на # РОК, это атака на Украину “, - прокомментировал ситуацию экс-нардеп Андрей Денисенко.
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