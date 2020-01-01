Продавщица из сумского супермаркета заразила COVID-19 всю семью

Женщина заразила всех членов своей семьи.

В Сумах подтвердили еще 6 случаев коронавируса. Все они связаны с продавщицей сумского магазина “Сам Маркет” на Петропавловской.

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Об этом сегодня, 6 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, передает местное издание Данкор.

Чиновник рассказал, что за последние сутки добавились 5 новых случаев коронавируса. Это семейный очаг, связанный с продавщицей сумского супермаркета “Сам маркет” на Петропавловской. Женщина заболела первой.

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Также известно, что вирус подтвердился еще у 5 работников магазина. Из 12 человек, связанных с этим случаев, только у трех человек есть симптомы.

Напомним, в Сумах коронавирус обнаружили у продавца одного из популярных супермаркетов. После подтверждения диагноза магазин экстренно закрыли.

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