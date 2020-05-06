Взрывы на арсенале в Балаклее: У СБУ до сих пор нет подозреваемых

После трех лет следствия СБУ всё еще не может назвать ни одного подозреваемого.

Один из самых масштабных пожаров на арсенала в Балаклее случился в марте 2017 года ГСЧС

Служба безопасности Украины не прекращала расследование взрывов военного арсенала в Балаклее Харьковской области. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина.

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Указано, что досудебное расследование продолжает осуществлять следственное подразделение Харьковского управления СБУ по ст. 113 (диверсия), ч.1 ст. 115 (убийство), ч.3 ст. 425 (халатное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины.

Сообщение о подозрении в этом уголовном производстве по состоянию на сегодня (5 мая - ред.) не осуществлялось. Следствие продолжается, - сказано в документе.

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При этом СБУ, сославшись на тайну следствия, отказалось ответить на вопрос относительно обвинений Временной следственной комиссии Верховной Рады, заявившей о фальсификации материалов дела в пользу версии о российском беспилотнике.

В СБУ также подчеркнули, что смену подследственности уголовного производства, на чем настаивает ВСК, может осуществить только прокуратура.

Напомним, пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 3 часов ночи 23 марта 2017 года и вызвал детонацию боеприпасов на военном складе. В результате были повреждены 265 зданий, погиб один человек, четверо пострадали. В начале марта этого года в СБУ заявили, что основная версия пожара – диверсия.

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