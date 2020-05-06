Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Взрывы на арсенале в Балаклее: У СБУ до сих пор нет подозреваемых

Комментариев: 1
После трех лет следствия СБУ всё еще не может назвать ни одного подозреваемого.
Один из самых масштабных пожаров на арсенала в Балаклее случился в марте 2017 года
Один из самых масштабных пожаров на арсенала в Балаклее случился в марте 2017 года
ГСЧС

Служба безопасности Украины не прекращала расследование взрывов военного арсенала в Балаклее Харьковской области. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина.

Читай также: В Харьковской области загорелся сухостой рядом с военным арсеналом

Указано, что досудебное расследование продолжает осуществлять следственное подразделение Харьковского управления СБУ по ст. 113 (диверсия), ч.1 ст. 115 (убийство), ч.3 ст. 425 (халатное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины.

Сообщение о подозрении в этом уголовном производстве по состоянию на сегодня (5 мая - ред.) не осуществлялось. Следствие продолжается, - сказано в документе.

Читай также: На складах в Балаклее опять взрывы: Что там происходит

При этом СБУ, сославшись на тайну следствия, отказалось ответить на вопрос относительно обвинений Временной следственной комиссии Верховной Рады, заявившей о фальсификации материалов дела в пользу версии о российском беспилотнике.

В СБУ также подчеркнули, что смену подследственности уголовного производства, на чем настаивает ВСК, может осуществить только прокуратура.

Напомним, пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 3 часов ночи 23 марта 2017 года и вызвал детонацию боеприпасов на военном складе. В результате были повреждены 265 зданий, погиб один человек, четверо пострадали. В начале марта этого года в СБУ заявили, что основная версия пожара – диверсия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: арсенал, склад боеприпасов, Балаклея, Харьковская область, СБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
МонШер    06.05.2020, 12:13
Оценка:  0
МонШер
Я расследовал похожее дело в 1983 г. У меня был молодецкий азарт, я по 10 суток подряд не мог сьездить домой душ принять, работал денно и нощно, допросил всех, кто хоть каким-то боком имел к этому отношение, заставил оперов внедрить агентуру- и концов не нашел. Т.е. не все зависит от нас.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь