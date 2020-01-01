В Украине от коронавируса выздоровели 490 медиков

Скончались 18 медработников.

В Украине от коронавируса уже выздоровели 490 медработников. Всего в стране выздоровели 2097 человек. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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“В целом 2097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Статистика ЦОЗ facebook.com/phc.org.ua

Напомним, ранее Степанов рассказал, как будут проходить выплаты медработникам. Минздрав взял под контроль все выплаты борющимся с эпидемией медикам.

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