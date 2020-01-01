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В Украине от коронавируса выздоровели 490 медиков

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Скончались 18 медработников.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

В Украине от коронавируса уже выздоровели 490 медработников. Всего в стране выздоровели 2097 человек.  Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья. 

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“В целом 2097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Статистика ЦОЗ
Статистика ЦОЗ
facebook.com/phc.org.ua

Напомним, ранее Степанов рассказал, как будут проходить выплаты медработникам. Минздрав взял под контроль все выплаты борющимся с эпидемией медикам. 

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Теги: Медики, Украина, Коронавирус, ЦОЗ, Выздоровление
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