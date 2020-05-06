Саакашвили рассказал, какую должность займет

Саакашвили займет новую должность при президенте Украины.

Михаил Саакашвили заявил, что его назначат председателем исполнительного комитета Национального совета реформ. Об этом он рассказал в комментарии немецкому изданию DW.

Читай также: Зеленский сам объявит о моем назначении - Саакашвили

“Председателем исполнительного комитета, а не секретарем“, - объяснил Саакашвили, отвечая на вопрос о назначении.



При этом экс-глава Одесской ОГА не назвал, когда именно произойдет его назначение.



Национальный совет реформ был создана в 2014 году экс-президентом Петром Порошенко. На портале президента Украины указано, что совет является “специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации“.

Напомним, ранее стало известно, что для Саакашвили нашли новую должность по инициативе президента.