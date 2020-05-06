Саакашвили рассказал, какую должность займет
Михаил Саакашвили заявил, что его назначат председателем исполнительного комитета Национального совета реформ. Об этом он рассказал в комментарии немецкому изданию DW.
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“Председателем исполнительного комитета, а не секретарем“, - объяснил Саакашвили, отвечая на вопрос о назначении.
При этом экс-глава Одесской ОГА не назвал, когда именно произойдет его назначение.
Национальный совет реформ был создана в 2014 году экс-президентом Петром Порошенко. На портале президента Украины указано, что совет является “специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации“.
Напомним, ранее стало известно, что для Саакашвили нашли новую должность по инициативе президента.
Таки доверим же ему ВСЕ реформы! Ура!
Таки доверим же ему ВСЕ реформы! Ура!