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Саакашвили рассказал, какую должность займет

Комментариев: 2
Саакашвили займет новую должность при президенте Украины.
Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили
Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили
Михаил Саакащвили/Facebook

Михаил Саакашвили заявил, что его назначат председателем исполнительного комитета Национального совета реформ. Об этом он рассказал в комментарии немецкому изданию DW.

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“Председателем исполнительного комитета, а не секретарем“, - объяснил Саакашвили, отвечая на вопрос о назначении.

При этом экс-глава Одесской ОГА не назвал, когда именно произойдет его назначение.

Национальный совет реформ был создана в 2014 году экс-президентом Петром Порошенко. На портале президента Украины указано, что совет является “специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации“.

Напомним, ранее стало известно, что для Саакашвили нашли новую должность по инициативе президента. 

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Комментариев (2)
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Teetotaler    06.05.2020, 12:44
Оценка:  0
Teetotaler
Это будет приблизительно так же, как и Ульяна в здравоохранении...
Таки доверим же ему ВСЕ реформы! Ура!
Teetotaler    06.05.2020, 12:44
Оценка:  0
Teetotaler
Это будет приблизительно так же, как и Ульяна в здравоохранении...
Таки доверим же ему ВСЕ реформы! Ура!
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