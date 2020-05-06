Жена Тищенко нарушила карантин и открыла магазин косметики: детали
Жена нардепа и ресторатора Николая Тищенко Алла Барановская открыла свой магазин косметики для посетителей, вопреки карантину, установленному Кабмином.
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Об этом сказано в сюжете программы "Гроші".
Между тем, на страницах в соцсетях сообщают, что салон Clipse перешел на работу в режиме онлайн.
Журналисты проследили за работой магазина косметики и отсняли кадры, на которых молодая девушка на иномарке приехала к салону Барановской. Она зашла внутрь магазина без средств защиты, а вскоре вышла с фирменным пакетом.
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Затем ситуация повторилась. Магазин посетила еще одна девушка и вышла с фирменным пакетом.
Журналисты говорят, что салон Барановской работает “для особых клиентов”. Сама владелица бизнеса отказалась комментировать ситуацию.
Напомним, несмотря на карантин, в центре Киева продолжает работать ресторан депутата от Слуги народа Николая Тищенко, но там принимают избранных клиентов, о чем говорится в программе Наші гроші.
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