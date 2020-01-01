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В оккупированном Донецке под зданием РОВД взорвался автомобиль

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Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео с места происшествия.
в Донецке взорвался автомобиль
в Донецке взорвался автомобиль
novosti.dn.ua

В центре оккупированного Донецка произошел взрыв рядом со зданием “Ворошиловского РОВД“. Взорвался и загорелся легковой автомобиль, пишут “Новости Донбасса“.

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Подробности происшествия на данный момент неизвестны. Боевики группировки “ДНР“ происшествие пока не комментируют.

Напомним, при обстреле позиций ВСУ у боевиков взорвался миномет. Двое террористов погибли. Обстрел велся из запрещенного Минскими договоренностями крупнокалиберного миномета.

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