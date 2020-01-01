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Дело Шеремета: Полиция проводит обыски у известного священника

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Правоохранители провели следственные действия в реабилитационном центре в Киевской области.
Обыски у отца Амвросия
Обыски у отца Амвросия
Цензор

6 мая сотрудники полиции пришли с обыском к священнику отцу Амвросию, который обустроил под Киевом реабилитационный центр для людей с наркотической зависимостью. Как сообщил адвокат священника Константин Татарченко изданию Цензор.НЕТ, следственные действия проходят в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

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По словам адвоката, бойцы спецназа действовали жестко и искали боеприпасы.

"Обыск проводился в доме отца Амвросия и на территории реабилитационного центра. Мне позвонили рано утром, попросили приехать. Как я понял, вместе со следователями и оперативниками, прибыли бойцы спецназа, заходили жестко, укладывая всех лицом в пол. Искали флешки, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Ничего из заявленного не нашли", - рассказал Татарченко.

Адвокат не знает, почему с обыском пришли именно к отцу Амвросию.

"Обоснование проведения обыска в определении суда отсутствует", - добавил он.

Напомним, суд оставил в СИЗО подозреваемого в деле Шеремета Андрея Антоненко.

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