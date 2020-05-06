Вели себя неадекватно: В Бердянске пьяные женщины избили копов

Появилось видео из места событий.

В Бердянске Запорожской области две пьяные женщины устроили драку с полицейскими, которые хотели их оштрафовать за нарушение карантина.

Читай также: В Черкассах мужчина с ножом бросался на прохожих

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Бердянского отделения полиции.

По предварительной информации, женщины распивали алкоголь на детской площадке на улице Северной, а также вели себя неадекватно, нарушая ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Читай также: В Киеве жестко задержали журналиста “Громадского“ Кутепова

Местные жители вызвали полицию. Копам, которые прибыли на вызов, удалось задержать нарушителей. Ими оказались две женщины 40 и 45 лет, им грозит штраф от 17 000 гривен за нарушение карантина, а также административная ответственность за неповиновение требованиям полиции.

Напомним, в Харькове избили журналиста после жалобы копам на нарушение карантина. Никита Кныш снимал на видео нарушения условий карантина – ночную жизнь на парковке возле станции метро Научная.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.