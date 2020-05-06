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Вели себя неадекватно: В Бердянские пьяные женщины избили копов

Комментариев: 1
Появилось видео из места событий.
Женщины нарушали карантин
Женщины нарушали карантин
скриншот

В Бердянске Запорожской области две пьяные женщины устроили драку с полицейскими, которые хотели их оштрафовать за нарушение карантина.

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Об этом сказано в сообщении пресс-службы Бердянского отделения полиции.

По предварительной информации, женщины распивали алкоголь на детской площадке на улице Северной, а также вели себя неадекватно, нарушая ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

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Местные жители вызвали полицию. Копам, которые прибыли на вызов, удалось задержать нарушителей. Ими оказались две женщины 40 и 45 лет, им грозит штраф от 17 000 гривен за нарушение карантина, а также административная ответственность за неповиновение требованиям полиции.

Напомним, в Харькове избили журналиста после жалобы копам на нарушение карантина. Никита Кныш снимал на видео нарушения условий карантина – ночную жизнь на парковке возле станции метро Научная.

 

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Теги: полиция, драка, карантин, алкоголь, женщины
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Комментариев (1)
Cudzoziemiec    06.05.2020, 14:09
Оценка:  0
Cudzoziemiec
дома бухать нужно....за-бала эта быдлота пьяная под окнами.....
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