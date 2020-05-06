В Книгу Памяти Украины собрали миллион имен

В Украине 12 лет оцифровывали данные Книг Памяти о погибших во время Второй мировой войны.

Проэкт Книга Памяти Украины спустя 12 лет работы пополнилась миллионом имен. Это произошло после того, как были внесены все имена в Книгу Памяти Луганской области. Об этом сообщается на сайте проэкта.

"Когда мы начинали наш проект это казалось очень простой задачей: собрать, оцифровать и выложить в открытый доступ несколько сотен печатных томов, выпущенных в 90-е и довольно быстро ставших недоступными. К этому нас подтолкнула совершенно другая работа: ежегодно в самых разных регионах когда-то большой страны находят останки погибших солдат-уроженцев Украины. Самое первое и простое действие, проверить, что о человеке написано в Книге Памяти еще тогда, 12 лет назад, было практически невозможно. Редакции в регионах, выпустившие разнокалиберные, совершенно непохожие друг на друга книги малыми тиражами, уже к началу двухтысячных во многих случаях прекратили свою работу, а сами книги с именами сплошь и рядом были сданы в макулатуру", - говорится в сообщении.

Помимо основного раздела проэкта также создали раздел "Военные мемориалы", дающий наиболее объективную информацию о воинских захоронениях на территории Украины, включая привязку к местности.

Также в отдельном разделе собраны данные о братских могилах в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Отдельная тема, которой наш проект отличается от всех баз данных - сведения о партизанах, среди которых немало военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести", - отмечается на сайте проэкта.

Также в базе данных содержатся списки военнопленных и Смертные медальоны - сведения о найденных поисковыми отрядами солдат, которые приходится собирать повсюду.

"Помимо данных на 3,3 миллиона уроженцев Украины, погибших в Великой Отечественной войне, есть еще сотни тысяч людей из других республик, сложивших голову или пропавших без вести на этой земле. Найти, упорядочить, донести до родных информацию о них - колоссальный труд, в котором нам помогают многие. Мы надеемся, что будут помогать в дальше. Наша общая память требует этого. И в 75 годовщину Великой Победы особенно приятно поздравить всех друзей и единомышленников, зная, что мы по-прежнему одна большая семья, объединенная одним большим общим делом". - говорится в сообщении.