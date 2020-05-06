В Зоне ЧАЭС построят хранилище ядерных отходов

Отработанное ядерное топливо украинских АЭС будут хранить в Чернобыле.

Отработанное ядерное топливо украинских АЭС будут отправлять на переработку в РФ, а после возвращать в Украину и хоронить в хранилище в Чернобыльской зоне. Об этом в интервью “Громадському радіо“ рассказал начальник отдела по вопросам государственной политики в сфере обращения с радиоактивными отходами управления по вопросам снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и обращения с радиоактивными отходами Александр Кравченко.

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По его словам, в соответствии с нормативными документами украинская сторона должна принимать высокоактивные отходы, которые возвращаются из России после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС.

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“Будет построено такое хранилище, эксплуатация которого будет длиться до 100 лет. Строительство будет финансироваться из фонда реактивных отходов, который формируется за счет налога, которые платят производители энергетических отходов. Хранилище полностью обеспечивает безопасное обращение с отходами. Лицензия выдается только при условии безопасного периода эксплуатации. Там серьезные требования к хранилищу, и проект проходил экспертизу, и привлекались эксперты из ЕС“, — сказал Кравченко.

Также он рассказал, что для того, чтобы не было утечки, отходы перемешивают со специальным раствором.

После подтверждения соответствия техническим условиям начинается разлив. Эта масса разливается в формообразующую емкость, эти контейнеры складываются в пенал и завариваются герметично. Далее они отстаиваются, подтверждается их устойчивость, и перевозятся в Украину. На хранилище осуществляют прием таких отходов. В хранилище отходы должны лежать до 100 лет, — добавил Кравченко.

Напомним, на Южно-Украинской АЭС выявили вспышку коронавируса. COVID-19 диагностировали у 12 сотрудников, половина из них госпитализирована, специалисты устанавливают контактных лиц.

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