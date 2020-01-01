Зеленский призвал найти ответственных за задержку выплат медикам

Доплаты должные пройти до конца недели.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал найти ответственных в том, что медики в регионах до сих пор не получили обещанных доплат. Об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения COVID-19 в Офисе Президента, сообщает пресс-служба ОП.

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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что все деньги, включительно с доплатами в 300%, уже перечислены в регионы. По словам главы минздрава, местные власти считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, ссылаясь на решение минсоцполитики 2003 года, а не на постановление Кабмина.



"Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность", - отметил президент Зеленский.



По словам Степанова, выплаты должны пройти уже к пятнице.

Напомним,Степанов рассказал, как будут проходить выплаты медработникам.

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