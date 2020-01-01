Карпаты засыпало снегом: Объявлено штормовое предупреждение

Высока вероятность схода лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Погода в Карпатах 6 и 7 мая значительно ухудшится, синоптики предупреждают о значительной опасности схода снежных лавин. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин, в связи этим спасатели советуют воздержаться от походов на высокогорье. Об этом сообщает Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах у себя в Facebook.

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“Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в результате значительных осадков в виде снега и мокрого снега, ожидается: 7 мая - на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах пошел снег. На г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер западный 17 м/с. Температура воздуха -2° С. Падает мелкий снег. Метель.

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