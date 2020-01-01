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Под Киевом застрелился коп после того, как совершил ДТП без жертв, - СМИ

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Появились детали суицида.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

На трассе под Киевом сотрудник Нацполиции выстрелил себе в рот из травматического пистолета и скончался от полученного ранения. 

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Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в полиции.

Отмечается, что трагедия произошла после того, как полицейский совершил ДТП, в котором никто не пострадал. По факту начато досудебное расследование, полиция выясняет, действительно ли это было самоубийство.

Издание пишет, что ночью 5 мая на автодороге “Киев-Харьков“ сотрудник полиции на своем автомобиле Cherry направлялся к одному из сел в Бориспольском районе. Возле села Иванков он обогнал другой автомобиль и, не справившись с управлением, влетел в отбойник. После этого водитель вышел из машины.

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По данным СМИ, в результате этого ДТП пострадавших нет. Оперативники установили, что после инцидента полицейский общался с неустановленными лицами. Они вышли из остановившегося на месте аварии автомобиля, который ранее обогнал полицейский. После этого разговора сотрудник Нацполиции выстрелил себе в рот из травматического пистолета и скончался на месте. Причины его поступка пока неизвестны.

Напомним, в Николаеве повесился 10-летний мальчик. По предварительной информации, это был суицид.

 

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Теги: ДТП, авария, самоубийство, полицейский
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