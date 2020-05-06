В Харькове заразился персонал больницы, принимающей больных СOVID-19

Коронавирус подтвержден у двух медсестер опорной больницы, куда привозят больных с опасной инфекцией.

У двух медсестер Харьковской областной инфекционной больницы лабораторно подтвержден СOVID-19. Об этом сообщил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, пишет Интерфакс-Украина.

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“Две медсестры инфекционной больницы уже сегодня находятся на лечении“, - сказал Черняк журналистам в среду утром.

По его словам, обе они заразились после контакта с больным на работе.

Как уточнил директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов, состояние обеих женщин оценивается как средне тяжелое, они госпитализированы.

Они находятся также на лечении в нашем заведении. Состояние этих больных средне тяжелое без пневмонии, - сказал Нартов.

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Это первые случаи заболевания медперсонала областной инфекционной больницы, которая определена как первая опорная для приема пациентов с СOVID-19 в Харьковской области.

По состоянию на утро вторника в регионе было подтверждено 380 случаев СOVID-19, в том числе у 88 медиков.

Напомним, в Харькове избили журналиста, снимавшего нарушение карантина. Мужчина решил задокументировать систематические нарушения, которые устраивает “золотая молодежь“.

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