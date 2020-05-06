В Харькове заразился персонал больницы, принимающей больных СOVID-19
У двух медсестер Харьковской областной инфекционной больницы лабораторно подтвержден СOVID-19. Об этом сообщил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, пишет Интерфакс-Украина.
Читай также: Военные медики отрицают вспышку COVID-19 в военном госпитале Харькова
“Две медсестры инфекционной больницы уже сегодня находятся на лечении“, - сказал Черняк журналистам в среду утром.
По его словам, обе они заразились после контакта с больным на работе.
Как уточнил директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов, состояние обеих женщин оценивается как средне тяжелое, они госпитализированы.
Они находятся также на лечении в нашем заведении. Состояние этих больных средне тяжелое без пневмонии, - сказал Нартов.
Читай также: Из-за нарушений карантина мэрами Одессы и Харькова займется МВД
Это первые случаи заболевания медперсонала областной инфекционной больницы, которая определена как первая опорная для приема пациентов с СOVID-19 в Харьковской области.
По состоянию на утро вторника в регионе было подтверждено 380 случаев СOVID-19, в том числе у 88 медиков.
Напомним, в Харькове избили журналиста, снимавшего нарушение карантина. Мужчина решил задокументировать систематические нарушения, которые устраивает “золотая молодежь“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.