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В Харькове заразился персонал больницы, принимающей больных СOVID-19

Комментариев: 1
Коронавирус подтвержден у двух медсестер опорной больницы, куда привозят больных с опасной инфекцией.
В Харькове заразились медсестры опорной больницы
В Харькове заразились медсестры опорной больницы
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У двух медсестер Харьковской областной инфекционной больницы лабораторно подтвержден СOVID-19. Об этом сообщил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, пишет Интерфакс-Украина.

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“Две медсестры инфекционной больницы уже сегодня находятся на лечении“, - сказал Черняк журналистам в среду утром.

По его словам, обе они заразились после контакта с больным на работе.

Как уточнил директор Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов, состояние обеих женщин оценивается как средне тяжелое, они госпитализированы.

Они находятся также на лечении в нашем заведении. Состояние этих больных средне тяжелое без пневмонии, - сказал Нартов.

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Это первые случаи заболевания медперсонала областной инфекционной больницы, которая определена как первая опорная для приема пациентов с СOVID-19 в Харьковской области.

По состоянию на утро вторника в регионе было подтверждено 380 случаев СOVID-19, в том числе у 88 медиков.

Напомним, в Харькове избили журналиста, снимавшего нарушение карантина. Мужчина решил задокументировать систематические нарушения, которые устраивает “золотая молодежь“.

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Теги: коронавирус, Харьков, больницы, медики
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Комментариев (1)
Владослав    06.05.2020, 15:13
Оценка:  -22
Владослав
Как же так? Если каждый четвертый из больных - это медик, то зачем нам эти маски и перчатки? Для имитации "защитных мер" в оправдание глупой власти?
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