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Кабмин дополнительно выделил 3,1 млрд грн на борьбу с COVID-19

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Деньги пойдут на обеспечение средствами индивидуальной защиты, закупку товаров и зарплату медикам .
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

Сегодня, 6 мая, Кабинет министров Украины дополнительно выделил 3,1 миллиарда гривен на борьбу с коронавирусом. 

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Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По предварительной информации, сейчас документ находится на согласовании в финансовых ведомствах.

Постановление предусматривает выделение 3 млрд 132 млн и 500 тыс. грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. Мы учли все замечания, - сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Также глава МОЗ отметил, что выделенные Кабмином деньги пойдут на:

  • обеспечение средствами индивидуальной защиты учреждений здравоохранения первой волны и экстренной медицинской помощи, которые работают с пациентами, больными COVID-19;
  • закупку товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения готовности и реагирования на вспышки COVID-19;
  • заработную плату медицинских и других сотрудников лабораторных центров Минздрава за март - июнь 2020 года, привлеченных к выполнению мероприятий, направленных на обеспечение готовности и реагирования на вспышки коронавируса.

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Напомним, в Харькове заразился персонал больницы, принимающей больных СOVID-19. Коронавирус подтвержден у двух медсестер опорной больницы, куда привозят больных с опасной инфекцией.

 

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Теги: Кабмин, коронавирус, вирус, Степанов
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