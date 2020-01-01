Кабмин дополнительно выделил 3,1 млрд грн на борьбу с COVID-19

Деньги пойдут на обеспечение средствами индивидуальной защиты, закупку товаров и зарплату медикам .

Сегодня, 6 мая, Кабинет министров Украины дополнительно выделил 3,1 миллиарда гривен на борьбу с коронавирусом.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По предварительной информации, сейчас документ находится на согласовании в финансовых ведомствах.

Постановление предусматривает выделение 3 млрд 132 млн и 500 тыс. грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. Мы учли все замечания, - сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Также глава МОЗ отметил, что выделенные Кабмином деньги пойдут на:

обеспечение средствами индивидуальной защиты учреждений здравоохранения первой волны и экстренной медицинской помощи, которые работают с пациентами, больными COVID-19;

закупку товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения готовности и реагирования на вспышки COVID-19;

заработную плату медицинских и других сотрудников лабораторных центров Минздрава за март - июнь 2020 года, привлеченных к выполнению мероприятий, направленных на обеспечение готовности и реагирования на вспышки коронавируса.

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Напомним, в Харькове заразился персонал больницы, принимающей больных СOVID-19. Коронавирус подтвержден у двух медсестер опорной больницы, куда привозят больных с опасной инфекцией.

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