Мэр Черкасс Бондаренко рассказал о десанте сотрудников СБУ в городе

По словам мэра, правоохранители намерены провести обыск в горсовете Черкасс.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что в город приехала большая группа сотрудников СБУ, которые изучают архивы и готовятся проводить обыски в городском совете. Об этом он рассказал в комментарии изданию Страна.

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Мэр отметил, что история его конфликта с центральной властью из-за ослабления карантина пока не получила продолжения, однако в Черкассы прибыли сотрудники СБУ. По словам Бондаренко, они готовятся проводить следственные действия в мэрии.



"Кроме передачи "приветов" пока никаких отношений с центральной властью у меня нет. Но сегодня мне докладывали, что большое количество сотрудников СБУ приехало в наш город и ходят по областной прокуратуре, в отдел стратегических расследований. Роют архивы за 2016, 2017, 2018 года, собираются проводить обыски в Черкасском городском совете. Видимо, хотят что-то найти на меня и мое окружение, чтобы полностью дискредитировать", - заявил Бондаренко.

Наопмним, мэр Черкасс назвал "политическим давлением" подозрение от НАБУ.

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