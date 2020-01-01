Украина вышла на пик коронавируса 17 апреля, - Ляшко

Предварительно пик ожидался 14 апреля.

Принимая во внимание динамику случаев COVID-19, а также отсутствие дальнейшего роста числа больных можно утверждать, что Украина вышла на пик заболеваемости 17 апреля.

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Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

По словам Ляшко, МОЗ ожидало пик заболеваемости COVID-19 наступит 14 апреля.

По расчетам, у нас могло быть на 14 апреля 41 тыс. больных. Но мы заранее ввели карантин. Если брать ретроспективную динамику и у нас не будет дальше роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля. С тех пор мы держимся в промежутке 400-550 случаев и в этом диапазоне мы уже 17 дней, - сказал Ляшко.

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Напомним, в Харькове заразился персонал больницы, принимающей больных СOVID-19. Коронавирус подтвержден у двух медсестер опорной больницы, куда привозят больных с опасной инфекцией.

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