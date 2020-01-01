Ляшко рассказал, когда откроются учебные заведения

Некоторые учебные заведения могут открыть для проведения ВНО.

Учебные заведения не откроются до 1 сентября, когда начнется следующий учебный год. Об этом в комментарии изданию "Сегодня" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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При этом некоторые учебные заведения все же откроются раньше, но только для проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).



"Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО", - рассказал Ляшко.

Ляшко также отметил, что запуск общественного транспорта начнется только в третьем этапе выхода из карантина.

"Но мы еще обсуждаем это с бизнесом, поскольку мы понимаем, что открытие любой сферы деятельности требует проезда работников. В то же время мы понимаем, что как только мы запустим транспорт – можем считать, что карантин полностью завершился", - отметил он.



Напомним, ранее в министерстве образования не исключили, что некоторые ВУЗы могут открыться в июне.

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