Лаборатория Житомира приостановила тестирование на COVID-19: детали

На данный момент лаборатория слишком загружена.

Житомирский областной лабораторный центр приостанавливает на три дня прием биоматериалов для проведения тестирования на коронавирус COVID-19 в связи с перегруженностью.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на документ лаборатории.

В документе указано, что с 7 по 9 мая лаборатория не будет принимать биоматериалы. Между тем, исключение сделают для детей и тяжелобольных.

Такое решение принято по причине загруженности лаборатории на 7-8 дней наперед и отсутствием возможности для хранения такого количества биологического материала, - сказано в документе.

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В связи с этим в лабораторном центре также попросили центральные, районные и городские больницы "обосновано подходить к сбору и направлению материала на ПЦР-тестирование".

Документ Лига.НЕТ

Напомним, принимая во внимание динамику случаев COVID-19, а также отсутствие дальнейшего роста числа больных можно утверждать, что Украина вышла на пик заболеваемости 17 апреля.

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