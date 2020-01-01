Погода в Украине на 7 мая: Дожди

На всей территории страны сохранится дождливая погода.

Погода в четверг, 7 мая, в Украине не изменится. Дожди ожидаются на всей территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читай также: Карпаты засыпало снегом: Объявлено штормовое предупреждение

В западных областях страны температура воздуха днем составит от +12 до +15 градусов тепла, ночью от +3 до +7;

На севере Украины температура днем +12… +14, ночью +6… +8;

В центральных областях температура днем +11… +15, ночью от +4 до +8;

На востоке страны днем от +14 до +20, ночью от +7 до +11;

На юге Украины днем от +12 до +17 градусов, ночью от +6 до +10;

В Крыму днем +15… +17, ночью +7… +9;

В Киеве днем +11… +13, ночью +4… +6.

Погода в Украине 7 мая meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в четверг, 7 мая, ночью +5… +9 градусов, на востоке +8… +13 градусов, на западе +2… +6 градусов, в Карпатах от 2 градусов тепла до 3 мороза, на высокогорье до -3… -6 градусов. Днем: в основном +8… +14 градусов (в западных областях уже немного потеплеет), в центре, на юге и на Сумщине +12… +17 градусов, в восточных областях +15… +20 градусов.

Дожди, грозы, штормовой ветер, солнечные прояснения и снег - все это содержится в концертной программе в ближайший четверг. 7 мая в Украине погоду будет определять циклон и атмосферные фронты, - пишет Диденко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.