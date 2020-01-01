Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Больше всего детей заболели COVID-19 в Черновицкой области и Киеве - ЦОЗ

Комментариев: 0
В ЦОЗ озвучили статистику заболеваемости среди несовершеннолетних.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Черновицкой области аоронавирусной болезнь заболели 177 детей, в Киеве - 102, в 86. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья при Минздраве Украины.

Читай также: Лаборатория Житомира приостановила тестирование на COVID-19: детали

Чаще всего Больше коронавирус диагностировали у детей в возрастной группе 10-14 лет: таких случаев - 211. Из них выздоровел 31 ребенок.

Ситуация по областям выглядит так:

Черновицкая область - 177 заболевших. Из них выздоровели 29;
Киев - 102. Из них выздоровели 2,
Киевская область - 86. Из них выздоровели 5,
Ривненская область - 55. Из них выздоровели 2,
Тернопольская область - 61. Из них выздоровели 12.

Всего в Украине COVID-19 нашли у 881 детей. Из них 137 уже выздоровели.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь