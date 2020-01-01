Больше всего детей заболели COVID-19 в Черновицкой области и Киеве - ЦОЗ

В ЦОЗ озвучили статистику заболеваемости среди несовершеннолетних.

В Черновицкой области аоронавирусной болезнь заболели 177 детей, в Киеве - 102, в 86. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья при Минздраве Украины.

Читай также: Лаборатория Житомира приостановила тестирование на COVID-19: детали

Чаще всего Больше коронавирус диагностировали у детей в возрастной группе 10-14 лет: таких случаев - 211. Из них выздоровел 31 ребенок.



Ситуация по областям выглядит так:



Черновицкая область - 177 заболевших. Из них выздоровели 29;

Киев - 102. Из них выздоровели 2,

Киевская область - 86. Из них выздоровели 5,

Ривненская область - 55. Из них выздоровели 2,

Тернопольская область - 61. Из них выздоровели 12.



Всего в Украине COVID-19 нашли у 881 детей. Из них 137 уже выздоровели.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.