В Харькове полицейский с приятелем грабили прохожих

ГБР передало в суд дело двух грабителей, один из которых служил в полиции.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении работника патрульной полиции Харьковской области и его гражданского сообщника, которых обвиняют в грабеже и разбое. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

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Следствием установлено, что полицейский со своим товарищем в октябре и ноябре 2019-го ограбили двух человек. Первым пострадавшим стал 52-летний местный житель. Около 6 утра подозреваемые напали на него возле одного из многоквартирных домов. Избив мужчину, обвиняемые забрали у него мобильный телефон, банковские карточки, наличные, а также удостоверение ветерана труда.

Через несколько недель произошло очередное ограбление. На этот раз, в 3 часа ночи избили 38-летнего мужчину. После нападения обвиняемые забрали документы, серебряный браслет, золотую цепочку, часы и карманные деньги. Пострадавший получил сотрясение головного мозга и перелом носовой кости. Все награбленное нападающие делили пополам.

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11 ноября 2019 года по ходатайству следователей ГБР подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ГБР расследует должностное преступление полицейских в Харькове. Полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 года.

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