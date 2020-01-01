Ермак предложил перезагрузить работу ТКГ на Донбассе: Детали

В ОП рассказали подробности переговоров советников лидеров государств - участников Нормандского формата.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров стран - участников Нормандской четверки. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

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Глава ОП предложил коллегам перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы на Донбассе. Отмечается, что Президент Владимир Зеленский подписал указ, который существенно повысить представительство Украины в ТКГ.



"Мы подняли его до очень высокого официального уровня", - сказал Андрей Ермак.



Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назначен заместителем главы делегации Украины в ТКГ. На уровне подгрупп украинскую сторону представят заместители министров или депутаты, которые руководят профильными парламентскими комитетами.

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Украина также предложила пригласить к работе в подгруппах ТКГ внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть отдельные районы Донецкой и Луганской областей после мая 2014 года. По словам главы ОП, эти лица будут привлекаться к дискуссиям, консультациям и согласованиям вопросов в ТКГ.



При этом Ермак подчеркнул, что украинская сторона выступает категорически против любых переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований.

Напомним, по словам Ермака, выборы в ОРДЛО пройдут до конца года.

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