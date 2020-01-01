В порту Южном произошло аварийное загрязнение вод
Был установлен факт загрязнения внутренних морских вод Украины. Тяжелых последствий для окружающей среды удалось избежать.
В морском порту Южный в Одессе 30 апреля произошло загрязнение морских вод пальмовым маслом. Об этом сообщил Егор Фирсов в Facebook.
Так, сброс произошел с судна Stavanger в результате аварии. Государственная экологическая инспекция осуществила расчет ущерба, нанесенного государству.
Сообщается, что количество загрязняющих веществ, сброшенных в водную среду, составляет 8437 килограмм. Сумма ущерба составляет 2 416 557 долларов США.
Судно задержано до выплаты нанесенного ущерба.
Cмотрите фотогалерею: В порту Южном произошло аварийное загрязнение вод
Ранее сообщалось, что воздух в Киеве очистился.
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