Был установлен факт загрязнения внутренних морских вод Украины. Тяжелых последствий для окружающей среды удалось избежать.

В морском порту Южный в Одессе 30 апреля произошло загрязнение морских вод пальмовым маслом. Об этом сообщил Егор Фирсов в Facebook.

Так, сброс произошел с судна Stavanger в результате аварии. Государственная экологическая инспекция осуществила расчет ущерба, нанесенного государству.

Сообщается, что количество загрязняющих веществ, сброшенных в водную среду, составляет 8437 килограмм. Сумма ущерба составляет 2 416 557 долларов США.

Судно задержано до выплаты нанесенного ущерба.

Cмотрите фотогалерею: В порту Южном произошло аварийное загрязнение вод

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet