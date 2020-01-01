ЖК "Подол Град Винтаж" оказалось обществом слепых и "смотрящих", - расследование

ЖК "Подол Град Винтаж", которое возводится на столичном Подоле, - на самом деле является обществом слепых и "смотрящих". К такому выводу пришли СМИ, пишут Вести.

"В случае "Подол Град Винтаж" перейдены все "красные линии". Локация здесь идеальна: Вознесенский спуск, 28-30. Подол, душа Киева, привлекательное место. Единственный момент - участок принадлежит Украинскому обществу слепых (УТОС). Но строительство элитного жилого дома можно провернуть под видом социального жилья для незрячих. Наверное, именно так и думал Сергей Кучер", - говорится в материале.

Там напоминается, что в 2010 году Кучер получил должность начальника киевской Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

"Именно она регулировала всю разрешительную документацию на строительство, позволяя строить и принимать в эксплуатацию дома. И именно с ГАСИ в Киеве связан целый ряд громких коррупционных скандалов в строительной сфере. И Сергей Кучер стал участником многих из них. А также - идейным вдохновителем известной каждому застройщику схемы "5 долл. за кв. метр. Эту "дань" Сергей Кучер собирал с застройщиков с помощью Александра Сергиенко, который до сих пор задействован в данной сфере", - сообщили СМИ.

Там отметили, что теперь Кучер - генеральный директор строительной компании Edelburg Development. Которая и выступает застройщиком ЖК "Подол Град Винтаж" по заказу якобы социального жилья для незрячих.

"Понятно, что "социальный" объект застройщик быстро превратил в объект чисто коммерческий. Все понимают среднюю стоимость элитных апартаментов Подола. Поэтому никаких квартир сотрудники УТОС здесь не получат. Они будут проданы за огромные деньги, а социальная функция - лишь прикрытие незаконной застройки. Важно отметить, что этот объект заинтересовал Сергея Кучера еще когда тот занимал должность руководителя ГАСИ г. Киева. Поэтому, когда в 2018 году встал вопрос о разрешительных документах, странным образом нашлось старое разрешение, которому Кучер продлил срок действия", - говорится в статье.

По данным авторов, весной 2020 карантин и якобы начатая ликвидация ГАСИ позволили Кучеру беспрепятственно продолжить строительство. Только за март здесь построили четыре новых этажа и темпов не снижают.

"Но откуда у Сергея Кучера такая уверенность в собственной безнаказанности? Как сообщают СМИ, при поддержке Офиса президента, Кучер стал при Владимире Зеленском тем, кем был его партнер Максим Микитась при Петре Порошенко. По данным СМИ, теперь все рычаги руководства ГАСИ реально в руках именно Кучера. По данным нашего источника, из-за перенаправления бюджетных средств на борьбу с COVID-19, ликвидация ГАСИ в 2020 году будет отложена. Поэтому мародерские схемы в строительстве будут продолжаться под руководством Сергея Кучера и его последователей - Богдана Федоренко и Александра Сергиенко. И после завершения пандемии можно ожидать взрывную появление проблемных застроек и, как следствие, социальной напряженности в стране", - резюмируют СМИ.