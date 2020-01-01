В Кабмине заявили о разблокировании денег для телеканала ATR

Средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату авторам.

ATR является частным телеканалом, но получает часть финансирования из бюджета Скриншот

Кабинет министров разблокировал финансирование крымскотатарского телеканала АТR. Об этом сообщает пресс-служба правительства в среду, 6 мая.

Указано, что сегодня Кабмин внес изменения в Порядок использования бюджетных средств на финансирование поддержки системы государственного иновещания, которое предусматривает возможность направления денег ООО Телевизионная компания Атлант СВ для работы телеканала АТR.

Согласно документу, средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права.

"Принятое постановление создаст правовые предпосылки для дальнейшего финансирования телеканала AТR", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля стало известно, что телеканал ATR перестал получать финансирование из госбюджета. Утверждалось, что каналу на 2020 год выделили 50 млн гривен, но они заблокированы казначейством на счетах. В связи с этим телеканал запустил марафон #SaveATR – с эфирами без ведущих и гостей.

Министр объяснил, почему каналу ATR заблокировали финансирование

В конце того же месяца президент Владимир Зеленский заявил, что ATR продолжит свое вещание. Он пообещал решить с финансирование телеканала "в ближайшее время".

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