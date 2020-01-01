Очевидцы сняли на видео смерч у Мелитополя
В Запорожской области очевидцы сняли на видео угрожающее природное явление, редкое для этих мест Украины.
Жители Мелитопольского района Запорожской области 5 мая стали очевидцами смерча, редкого природного явления. Видео происшествия опубликовано в соцсети.
По полю пронесся огромной смерч. Воронка возникла в небе у села Степное накануне ливня с грозой.
К счастью, смерч не причинил разрушений и жертв.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области пронесся смерч.
Также Корреспондент писал, что в США пронесся мощный торнадо, много жертв.
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