Очевидцы сняли на видео смерч у Мелитополя

В Запорожской области очевидцы сняли на видео угрожающее природное явление, редкое для этих мест Украины.

Жители Мелитопольского района Запорожской области 5 мая стали очевидцами смерча, редкого природного явления. Видео происшествия опубликовано в соцсети.

По полю пронесся огромной смерч. Воронка возникла в небе у села Степное накануне ливня с грозой.

К счастью, смерч не причинил разрушений и жертв.

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