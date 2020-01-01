Появились первые данные тестирования украинцев на антитела

Министерство планирует запустить масштабную ИФА-диагностику, которая выявляет антитела к коронавирусу.

Замглавы Минздрава и главный санврач Виктор Ляшко подтвердил планы по запуску массовой ИФА-диагностики коронавируса. Об этом он заявил в интервью Сегодня в среду, 6 мая.

"Мы движемся в этом направлении, уже сделаны отечественные тест-системы для тестирования. Например, в Сумской и в Черкасской областях уже 92 человека протестированы, у двоих обнаружили высокий титр антител, при этом они не были больны коронавирусной болезнью. Мы планируем расширять тестирование, чтобы в дальнейшем понять, как серологические исследования могут использоваться для сдерживания эпидемии", - сказал Ляшко.

ИФА-диагностика может "показывать нам чувствительность системы эпиднадзора к выявлению больных коронавирусом", добавил санитарный врач.

"Можно ретроспективно брать какой-то населенный пункт или учреждение здравоохранения, протестировать всех медицинских работников, посмотреть, у кого есть антитела, и сравнить, сколько было обнаружено больных. Затем можно прогнозировать, что нам следует делать, чтобы предотвратить заболеваемости среди медицинских работников. Если в ИФА добавить антиген, сейчас только антитела, тогда можно использовать это для диагностики. Это круто, поскольку наша система здравоохранения имеет оборудование, которое позволяет нам делать миллион тестов в сутки", - отметил Ляшко.

Сейчас лаборатории Украины способны проводить 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в сутки.

"Планируем расширить до 20-25 тысяч за счет внедрения картриджей, на которых диагностируют туберкулез", - заверил Ляшко.

Напомним, что Киеву не хватает лабораторий для обработки анализов по COVID. Анализы должны проводится в течение 48 часов, однако были неоднократные случаи, когда результаты тестов выдают через трое-четверо суток.

Также сообщалось, что лаборатория Житомира перегружена из-за СOVID и прием анализов приостановлен. Лаборатория перегружена более чем на неделю вперед, поэтому три дня не будет принимать новые материалы для анализов.

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