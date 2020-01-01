Заберите реферат. Что не так с программой Кабмина

Верховная Рада все никак не может утвердить программу деятельности правительства, народные депутаты ее жестко критикуют и призывают доработать.

Правительство Дениса Шмыгаля работает уже два месяца, но до сих пор Верховная Рада так и не утвердила программу его деятельности. По-прежнему не хватает в правительстве и трех полноценных министров – культуры, образования и энергетики.

На рассмотрение депутатам Кабмин подал свою программу еще в начале апреля. Но пока она бьет антирекорды по количеству парламентских комитетов, которые ее забраковали. Нардепы называют документ от правительства не иначе, как “рефератом троечника”.

Так что же с программой не так?

Бракуют все

В Раде программу правительства уже рассмотрели комитет по вопросам экологической политики, комитет по вопросам организации государственной власти, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, комитет по вопросам экономического развития (главный по этому вопросу). Все комитеты рекомендовали отправить программу на доработку.

Кстати, программа уместилась всего на 9 страницах, для сравнения: аналогичный документ предыдущего правительства Алексея Гончарука достигал 100 страниц текста.

Главная причина для критики программы – полное отсутствие конкретики. “Мы с коллегами не нашли не только показателей эффективности, но и каких-то целей. Что конкретно будет делать правительство?”, - возмущается нардеп от фракции Слуга народа, член комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

По ее словам, в пункте о планируемой приватизации, не указано, что именно правительство готово передать частным инвесторам, не понятны задачи налоговой и таможни.

Зато в программе правительства есть достаточно обтекаемые формулировки – “создание новых рабочих мест”, “внедрение высоких социальных стандартов, а также построение эффективной экономической системы”.

"Мы должны обеспечить материальное благосостояние украинцев путем построения эффективной экономической системы страны; развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, обеспечение равных возможностей для всех предпринимателей; соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг; защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины", – говорится в программе.

Нардеп от Слуги народа Алексей Устенко сетует, что в программе вообще нет конкретных цифр. Руководитель фракции монобольшинтва Давид Арахамия еще более категоричен. По его словам, эта программа не будет принята в том виде, в каком ее подало правительство, и должна быть доработана, в частности в вопросе национальной безопасности и обороны.

“Эти девять страниц являются скорее студенческим рефератом среднего качества. Без каких-либо цифровых показателей, без никакой конкретики. Правительство использовало в программе только две цифры — текущий год и официальное название коронавируса COVID-19”, - подчеркивает народный депутат от партии Голос Кира Рудик.

Реакция правительства

Денис Шмыгаль объяснил такую плохую подготовку Кабмина тем, что для разработки документа “было маловато времени, однако уже есть меры и программа выхода энергетики из глубокого кризиса, наработанные меры стимулирования отечественного производителя. Правительство работает над поддержкой туристического бизнеса, стимулированием создания рабочих мест”.

Члены парламентского комитета по вопросам экономики решили провести 7 мая слушания с участием премьер-министра о программе правительства.

Чем это грозит

Утверждение программы правительства в Раде дает Кабмину защиту на год от отставки. Хотя у предыдущего правительства Гончарука этот иммунитет был, но он все равно им не воспользовался.

Если правительственная программа так и не будет доработана таким образом, чтобы удовлетворить членов профильных парламентских комитетов (за частью которых стоят интересы тех же олигархов), то правительство могут попробовать перезагрузить, считает политолог Игорь Петренко.

“Подходящее время для этого будет, к примеру, после завершения карантина”, - считает эксперт.