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Огромные губы, пальмовое масло и ОАЭ: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 6 мая 2020 года.
Студентка накачала себе самые большие губы
Студентка накачала себе самые большие губы
Instagram/andrea.andrea345
Cмотрите фотогалерею Огромные губы, пальмовое масло и ОАЭ: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 6 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в Киеве врачи жалуются на резкое снижение зарплат, а в порту Южном произошло аварийное загрязнение вод.
 
В Австралии пятилетний мальчик отбил сестру у кенгуру, а студентка в Болгарии накачала себе самые большие губы.
 
Смотрите фоторепортажи, как сейчас живут в "ДНР" и о пожаре небоскреба в ОАЭ.
 
В Украине появился первый донор плазмы крови, перенесший COVID-19, а в ВСУ передали партию военной техники.
 
 

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Теги: ОАЭ, пожар, Макеевка, фоторепортаж, губы, ВСУ, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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