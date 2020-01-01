Огромные губы, пальмовое масло и ОАЭ: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 6 мая 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 6 мая.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Киеве врачи жалуются на резкое снижение зарплат, а в порту Южном произошло аварийное загрязнение вод.

В Австралии пятилетний мальчик отбил сестру у кенгуру, а студентка в Болгарии накачала себе самые большие губы.

Смотрите фоторепортажи, как сейчас живут в "ДНР" и о пожаре небоскреба в ОАЭ.

В Украине появился первый донор плазмы крови, перенесший COVID-19, а в ВСУ передали партию военной техники.

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