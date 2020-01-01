Суд арестовал одного из освобожденных по обмену на Донбассе

Задержанного обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Постановление об аресте судья вынес в день проведения обмена president.gov.ua

Шевченковский районный суд Киева избрал арест в качестве меры пресечения для Александра Садовского, ранее освобожденного в рамках пасхального обмена пленными на Донбассе. Об этом в среду, 6 мая, сообщило издание Граты.

По его данным, Садовского обвиняют в организованном групповом мошенничестве в особо крупном размере – ч.3 ст.28 и ч.4 ст.190, а также в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей – ч. 1,2 ст. 361.

Уголовное дело было открыто 14 марта 2018 года, когда подозреваемый находился в заключении на неподконтрольной территории Донбасса.

Там он в мае 2014 года получил пожизненный срок по обвинению в участии в вооруженном ограблении пункта обмена валюты, в результате которого погибла женщина-кассир.

Позднее Садовский был помилован и включен в список на обмен стараниями родственников. При этом еще в марте 2018 года его объявили в розыск в Украине, а в день обмена, 16 апреля, следственный судья Шевченковского районного суда Киева разрешил его задержание.

Следователь и прокурор просили суд арестовать Садовского, указывая, что он может попытаться скрыться от следствия, незаконно влиять на свидетелей и других подозреваемых, и в целом помешать расследованию. Суд постановил арестовать задержанного до 16 июня с возможностью выйти под залог в 420 тысяч 200 гривен.

Напомним, ранее в ходе обмена с неподконтрольных территорий Донбасса в Украину вернулись 20 человек. Сепаратистам отдали 14 человек.

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