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На Житомирщине потушили еще один лесной пожар

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Еще утром спасатели потушили пожар на территории заповедника, а после обед удалось ликвидировать еще один очаг.
Спасатели ликвидировали еще один очаг
Спасатели ликвидировали еще один очаг
ГСЧС
 
В Житомирской области силы ГСЧС ликвидировали возгорание лесной подстилки вблизи села Норинск в Лугинском районе, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
 
"По состоянию на 16:50 6 мая в Лугинском районе ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Норинск, что возникло 29 апреля", — говорится в сообщении.
 
Как сообщалось, по состоянию на утро среды, 6 мая, в Житомирской зоне ликвидировали пожар на территории заповедника.
 
Перед этим в Житомирской области спасатели ликвидировали три очага возгорания лесной подстилки – вблизи сел Можары, Острова и Усово Овручского района.

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Теги: пожар, спасатель, Житомирская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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