На Житомирщине потушили еще один лесной пожар
Еще утром спасатели потушили пожар на территории заповедника, а после обед удалось ликвидировать еще один очаг.
В Житомирской области силы ГСЧС ликвидировали возгорание лесной подстилки вблизи села Норинск в Лугинском районе, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"По состоянию на 16:50 6 мая в Лугинском районе ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Норинск, что возникло 29 апреля", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, по состоянию на утро среды, 6 мая, в Житомирской зоне ликвидировали пожар на территории заповедника.
Перед этим в Житомирской области спасатели ликвидировали три очага возгорания лесной подстилки – вблизи сел Можары, Острова и Усово Овручского района.
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