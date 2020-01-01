На Житомирщине потушили еще один лесной пожар

Еще утром спасатели потушили пожар на территории заповедника, а после обед удалось ликвидировать еще один очаг.

Спасатели ликвидировали еще один очаг ГСЧС

В Житомирской области силы ГСЧС ликвидировали возгорание лесной подстилки вблизи села Норинск в Лугинском районе, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 16:50 6 мая в Лугинском районе ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Норинск, что возникло 29 апреля", — говорится в сообщении.

Перед этим в Житомирской области спасатели ликвидировали три очага возгорания лесной подстилки – вблизи сел Можары, Острова и Усово Овручского района.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet