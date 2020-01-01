В Украине открылась большая часть рынков
Недавно правительство разрешило работу рынков по всей Украине с учетом карантинных ограничений.
На сегодняшний день в Украине открылась большая половина продовольственных рынков - 469 рынков из 872, сообщил министр экономики Игорь Петрашко во время встречи с предпринимателями.
Отмечается, что Центры занятости в регионах получили уже 3763 заявок от предпринимателей, которые приостановили или сократили деятельность, и которые хотят получить средства на выплаты зарплат работникам.
По словам министра, сейчас проходят обсуждения по совершенствованию этой программы, а именно увеличение круга тех, кто нуждается в такой поддержке и сможет ее получить.
Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил рынкам открыться. При этом 38 рынков не готовы работать с учетом карантинных ограничений.
А со вторника, 5 мая, в Киеве заработали три столичных рынка.
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