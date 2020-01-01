Зеленский поручил главам ОГА погасить задолженности перед медиками

Президент также призвал украинцев придерживаться карантинных правил и выходить из карантина согласно поэтапному плану Кабмина.

Президент Владимир Зеленский заявил, что невыплаты зарплат медикам - это ответственность глав облгосадминистраций, так как Минздрав уже перечислил необходимые средства. Об этом он сказал в видеообращении в среду, 6 мая.

"Напоминаю, что еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19. Однако в отдельных областях эти средства не были выплачены. Уважаемые председатели ОГА, поручаю быстрее погасить задолженность перед врачами, иначе можете остаться не только без заработной платы, но и без должности", - подчеркнул Зеленский.

Он также призвал украинцев "не расслабляться" и выходить из карантина дисциплинированно и согласно с поэтапным планом правительства.

Зеленский также обратил внимание на местные выборы, отметив, что не допустит махинаций.

"Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Я этого не допущу. Поэтому никаких 2/3, 5% или других "схем" не будет. Это позиция и моя, и партии Слуга народа", - сказал Зеленский.

Напомним, что ранее Минздрав признал, что медики не получают доплаты. Вопрос с выплатами за март обещают решить до конца недели, а за апрель - в ближайшее время.

Тогда Зеленский приказал найти виновных в задержке доплат медикам. Глава государства заявил, что это тянется слишком долго и надо искать, кто будет нести ответственность за эту задержку.

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