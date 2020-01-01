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Хмельницкий завод выпустил аппарат ИВЛ

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Завод, где изготовили аппарат ИВЛ, специализируется на авиационном и радиолокационном оборудовании.
 
Хмельницкий завод выпустил аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и готов поставить его на производство, о чем говорится в сюжете ТСН. 
 
Завод специализируется на авиационном и радиолокационном оборудовании, но в связи с пандемией коронавируса частично переориентировался.
 
Изготовленный аппарат ИВЛ пока что есть только в единственном экземпляре и проходит заводские испытания.
 
 
Напомним, в Минздраве пообещали закупить 200 аппаратов ИВЛ отечественного производства.
 
Как сообщалось, Украина в апреле закупила 176 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 
 

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Теги: завод, аппарат, Хмельницкий
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Источник: korrespondent.net

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