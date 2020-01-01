Хмельницкий завод выпустил аппарат ИВЛ

Завод, где изготовили аппарат ИВЛ, специализируется на авиационном и радиолокационном оборудовании.

Хмельницкий завод выпустил аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и готов поставить его на производство, о чем говорится в сюжете ТСН.

Завод специализируется на авиационном и радиолокационном оборудовании, но в связи с пандемией коронавируса частично переориентировался.

Изготовленный аппарат ИВЛ пока что есть только в единственном экземпляре и проходит заводские испытания.

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