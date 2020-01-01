Хмельницкий завод выпустил аппарат ИВЛ
Завод, где изготовили аппарат ИВЛ, специализируется на авиационном и радиолокационном оборудовании.
Хмельницкий завод выпустил аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и готов поставить его на производство, о чем говорится в сюжете ТСН.
Завод специализируется на авиационном и радиолокационном оборудовании, но в связи с пандемией коронавируса частично переориентировался.
Изготовленный аппарат ИВЛ пока что есть только в единственном экземпляре и проходит заводские испытания.
Напомним, в Минздраве пообещали закупить 200 аппаратов ИВЛ отечественного производства.
Как сообщалось, Украина в апреле закупила 176 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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