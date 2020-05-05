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Курсы валют на 7 мая: евро снова подешевел

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В сравнении с предыдущим днем евро подешевел на 16 копеек, а доллар - на 4 копейки, сообщает регулятор.
Курс валют НБУ на 7 мая
Курс валют НБУ на 7 мая
из открытых источников

Национальный банк на четверг, 7 мая, укрепил гривну по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 6 мая.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2693,23 гривен (-0,0451 грн);
- 100 евро - 2910,17 гривен (-0,1674 грн).

Напомним, что ранее в Украине почти в два раза сократился рынок наличной валюты. За минувший месяц украинцы продали банкам наличной валюты на $787,3 млн и купили на $736,4 млн.

Также сообщалось, что в НБУ рассказали о причинах падения доллара. Ажиотажный всплеск спроса на валюту в марте был вызван главным образом психологическими факторами, а не экономическими.

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Источник: korrespondent.net

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