Курсы валют на 7 мая: евро снова подешевел

В сравнении с предыдущим днем евро подешевел на 16 копеек, а доллар - на 4 копейки, сообщает регулятор.

Национальный банк на четверг, 7 мая, укрепил гривну по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 6 мая.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

- 100 долларов США - 2693,23 гривен (-0,0451 грн);

- 100 евро - 2910,17 гривен (-0,1674 грн).

Напомним, что ранее в Украине почти в два раза сократился рынок наличной валюты. За минувший месяц украинцы продали банкам наличной валюты на $787,3 млн и купили на $736,4 млн.

Также сообщалось, что в НБУ рассказали о причинах падения доллара. Ажиотажный всплеск спроса на валюту в марте был вызван главным образом психологическими факторами, а не экономическими.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet