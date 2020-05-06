Под Харьковом ребенок погиб под песчаным обвалом

Дети играли в песчаном карьере, когда случился обвал. Погибла 8-летняя девочка, еще двух детей удалось спасти.

В Харьковской области восьмилетняя девочка погибла под песчаным обвалом ГСЧС (архивное фото)

В песчаном карьере возле пгт Золочев в Харьковской области погибла восьмилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в среду, 6 мая.

В полицию об инциденте сообщили около 15:20.

"Трое детей (9, 8 и 5 лет) в сопровождении родителей играли возле песчаного карьера. Внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком", - передают в полиции.

Отмечается, что двоих детей удалось вытащить сразу, а девочку - только через 15-20 минут. Когда ее вытащили, она была без сознания. Реанимационные мероприятия не помогли, и ребенок скончался.

Полиция внесла информацию о случившемся в Единый реестр по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка с пометкой "несчастный случай".

Напомним, что ранее в Запорожье при падении скульптуры погибла девочка. Ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена. Деревянная конструкция упала на девочку.

Также сообщалось, что под Харьковом на годовалого ребенка упала могильная плита, ребенок погиб. Инцидент случился в городе Люботин. Родители сразу доставили дочку в больницу, но медикам оставалось только констатировать смерть девочки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet