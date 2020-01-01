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В Черновицкой области более 2000 зараженных COVID

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За последние сутки в регионе выявили более 60 новых случаев коронавируса, пять человек скончались.
На Буковине растет число зараженных COVID-19
На Буковине растет число зараженных COVID-19
facebook.com/pg/cvODA
 
В Черновицкой области 6 мая зафиксировали пять новых смертей от коронавируса и 63 случая заражения. Об этом вечером в среду сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
 
"К величайшему сожалению, эта коварная болезнь забирает каждый день наших людей. <...> Сегодня - пятеро буковинцев умерли. <...> Общее количество буковинцев, которые заболели, уже перешло рубеж в 2000 и сегодня оно в десять раз больше, чем месяц назад", - отметил Осачук.
 
Глава ОГА подчеркнул, что Буковина лидирует в Украине по числу зараженных с начала эпидемии.
 
Всего в области подтвердили 2048 случаев COVID-19, 254 человека вылечились.
 
 
Напомним, на утро 6 мая в Украине зафиксировали 13 184 случая коронавируса, из них 327 закончились смертью и 2097 - выздоровлением. 

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Теги: Буковина, заражение, Коронавирус, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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