В Черновицкой области более 2000 зараженных COVID

За последние сутки в регионе выявили более 60 новых случаев коронавируса, пять человек скончались.

В Черновицкой области 6 мая зафиксировали пять новых смертей от коронавируса и 63 случая заражения. Об этом вечером в среду сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

"К величайшему сожалению, эта коварная болезнь забирает каждый день наших людей. <...> Сегодня - пятеро буковинцев умерли. <...> Общее количество буковинцев, которые заболели, уже перешло рубеж в 2000 и сегодня оно в десять раз больше, чем месяц назад", - отметил Осачук.

Глава ОГА подчеркнул, что Буковина лидирует в Украине по числу зараженных с начала эпидемии.

Всего в области подтвердили 2048 случаев COVID-19, 254 человека вылечились.

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