Итоги 6 мая: Пик коронавируса позади и рекордный спад в ЕС
В Украине за сутки зафиксировали 487 новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 6 мая в Украине зафиксировали 13 184 случая коронавируса, из них 327 закончились смертью и 2097 − выздоровлением.
Лидерами по заражению являются Черновицкая (1985 случаев) и Ивано-Франковская (1037) области, а также город Киев (1651).
Как подчеркнул главный санитарный врач Виктор Ляшко, пик коронавируса в Украине был зафиксирован 17 апреля. При этом изначально его ждали 14 апреля.
Президент подписал закон о доступе украинцев к геокадастру
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальной инфраструктуре геопространственных данных, который открывает для украинцев доступ к геокадастру.
Кабмин запретил массовые акции 9 мая
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в связи с карантином в Украине отменены все массовые мероприятия 8-9 мая. Глава Кабмина призвал глав ОГА лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальные поздравления ветеранов Второй мировой войны.
В ЕС заявили о глубочайшей рецессии в истории
В Еврокомиссии подчеркнули, что в результате пандемии коронавируса Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию в своей истории. Экономический спад на территории объединения в 2020 году составит 7,4%, а в зоне евро – 7,7%.
Хмельницкий завод выпустил аппарат ИВЛ
Хмельницкий завод выпустил аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и готов поставить его на производство. Пока что устройство в единственном экземпляре и проходит испытания.
Грузия поблагодарила Украину за отказ Саакашвили в высокой должности
Вице-спикер грузинского парламента Мамука Мдинарадзе поблагодарил коллег из Верховной Рады за то, что они не поддержали назначение Михаила Саакашвили в Кабмин.
Накануне Саакашвили подтвердил назначение в Национальный совет реформ на должность председателя исполнительного комитета.
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