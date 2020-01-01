Итоги 6 мая: Пик коронавируса позади и рекордный спад в ЕС

В Украине прошел пик заражения коронавирусом; в Евросоюзе заявили о глубочайшей рецессии: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине за сутки зафиксировали 487 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 6 мая в Украине зафиксировали 13 184 случая коронавируса, из них 327 закончились смертью и 2097 − выздоровлением.

Лидерами по заражению являются Черновицкая (1985 случаев) и Ивано-Франковская (1037) области, а также город Киев (1651).

Как подчеркнул главный санитарный врач Виктор Ляшко, пик коронавируса в Украине был зафиксирован 17 апреля. При этом изначально его ждали 14 апреля.

Президент подписал закон о доступе украинцев к геокадастру

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальной инфраструктуре геопространственных данных, который открывает для украинцев доступ к геокадастру.

Кабмин запретил массовые акции 9 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в связи с карантином в Украине отменены все массовые мероприятия 8-9 мая. Глава Кабмина призвал глав ОГА лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальные поздравления ветеранов Второй мировой войны.

В ЕС заявили о глубочайшей рецессии в истории

В Еврокомиссии подчеркнули, что в результате пандемии коронавируса Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию в своей истории. Экономический спад на территории объединения в 2020 году составит 7,4%, а в зоне евро – 7,7%.

Хмельницкий завод выпустил аппарат ИВЛ

Хмельницкий завод выпустил аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и готов поставить его на производство. Пока что устройство в единственном экземпляре и проходит испытания.

Грузия поблагодарила Украину за отказ Саакашвили в высокой должности

Вице-спикер грузинского парламента Мамука Мдинарадзе поблагодарил коллег из Верховной Рады за то, что они не поддержали назначение Михаила Саакашвили в Кабмин.

Накануне Саакашвили подтвердил назначение в Национальный совет реформ на должность председателя исполнительного комитета.

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